VersaGames (VERSA) Tokenomics Få vigtig indsigt i VersaGames (VERSA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

VersaGames (VERSA) Information VersaGames is the next-generation community-driven NFT-gaming ecosystem. We offer a web3 storefront with liquidity staking to start, and we will quickly integrate NFT trading and borrowing/lending into our platform. The VersaGames token ($VERSA) drives the economic incentives for the community on VersaGames. Holders of $VERSA can not only contribute capital to specific game pairs on VersaGames' staking platform (e.g., $GAME1-$VERSA LP) and obtain strong incentives from partner studios in the form of targeted game token emissions, but holders will also benefit from the project's low, selective emissions schedules and from gaining exposure to a well-diversified treasury. Officiel hjemmeside: https://versagames.io/

VersaGames (VERSA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VersaGames (VERSA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.33M Samlet udbud $ 320.00M Cirkulerende forsyning $ 108.10M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.95M Alle tiders Høj: $ 0.100492 Alle tiders Lav: $ 0.00007208 Nuværende pris: $ 0.01234273

VersaGames (VERSA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VersaGames (VERSA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VERSA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VERSA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

VERSA Prisprediktion Vil du vide, hvor VERSA måske er på vej hen? Vores VERSA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

