VENKO ($VENKO) Information This friendly alien loves to make new friends and to abduct cute cuddly pets, and captivated by the marvels of the Solana blockchain, and holding immense respect for Anatoly Yakovenko, this friendly alien decided to abduct Anatoly's last five letters. $VENKO acts as a digital passport to an exclusive community where he united Alien, UAP and Crypto enthusiasts, all under the banner of mutal curiosity and camaraderie. Officiel hjemmeside: https://www.venko.tech/ Hvidbog: https://venko.gitbook.io/whitepaper Køb $VENKO nu!

VENKO ($VENKO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VENKO ($VENKO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.38K $ 25.38K $ 25.38K Samlet udbud $ 999.66B $ 999.66B $ 999.66B Cirkulerende forsyning $ 597.09B $ 597.09B $ 597.09B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 42.49K $ 42.49K $ 42.49K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om VENKO ($VENKO) pris

VENKO ($VENKO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VENKO ($VENKO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $VENKO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $VENKO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $VENKO's tokenomics, kan du udforske $VENKO tokens live-pris!

$VENKO Prisprediktion Vil du vide, hvor $VENKO måske er på vej hen? Vores $VENKO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $VENKO Tokens prisprediktion nu!

