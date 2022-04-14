Vendetta (VDT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Vendetta (VDT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Vendetta (VDT) Information Vendetta Games is creating a sustainable metaverse ecosystem with a AAA Red Dead Redemption-style open-world RPG game as well as a suite of blockchain and metaverse features and a publishing studio. Officiel hjemmeside: https://www.vendettagames.ai Hvidbog: https://vendettagame.gitbook.io/vendetta-games-lite-paper/group-1/introduction Køb VDT nu!

Vendetta (VDT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vendetta (VDT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 51.04K $ 51.04K $ 51.04K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 12.59M $ 12.59M $ 12.59M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 405.41K $ 405.41K $ 405.41K Alle tiders Høj: $ 0.537905 $ 0.537905 $ 0.537905 Alle tiders Lav: $ 0.00401926 $ 0.00401926 $ 0.00401926 Nuværende pris: $ 0.00405405 $ 0.00405405 $ 0.00405405 Få mere at vide om Vendetta (VDT) pris

Vendetta (VDT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vendetta (VDT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VDT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VDT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VDT's tokenomics, kan du udforske VDT tokens live-pris!

VDT Prisprediktion Vil du vide, hvor VDT måske er på vej hen? Vores VDT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VDT Tokens prisprediktion nu!

