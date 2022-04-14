Vector Finance (VTX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Vector Finance (VTX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Vector Finance (VTX) Information Vector Finance: The premier yield booster on the Avalanche blockchain for advanced DeFi strategies. Users can deposit on Vector and: Earn substantial rewards from our Trader Joe staking program with zJOE.

Boost their yields through our program on Platypus Finance and earn with xPTP.

Gain sAVAX rewards through our partnership with Benqi using xQI. Start boosting your DeFi yields today! Officiel hjemmeside: https://vectorfinance.io/ Hvidbog: https://docs.vectorfinance.io/ Køb VTX nu!

Vector Finance (VTX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vector Finance (VTX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 640.84K $ 640.84K $ 640.84K Samlet udbud $ 59.16M $ 59.16M $ 59.16M Cirkulerende forsyning $ 59.16M $ 59.16M $ 59.16M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 640.84K $ 640.84K $ 640.84K Alle tiders Høj: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Alle tiders Lav: $ 0.0060124 $ 0.0060124 $ 0.0060124 Nuværende pris: $ 0.01083304 $ 0.01083304 $ 0.01083304 Få mere at vide om Vector Finance (VTX) pris

Vector Finance (VTX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vector Finance (VTX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VTX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VTX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VTX's tokenomics, kan du udforske VTX tokens live-pris!

