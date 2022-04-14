uTON (UTON) Tokenomics Få vigtig indsigt i uTON (UTON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

uTON (UTON) Information UTONIC is the first TON restaking platform and revenue-sharing layer for one billion users in Telegram. Focusing on one billion users' real usecases in Telegram and TON ecosystem, UTONiC collaborates with various Web2 and Web3 partners to build scenario-based AVS solutions for gaming, social, payment, AI dapps. The Liquid Restaking Token, uTON supports a diverse range of assets, including TON, tsTON, stTON, offering retail users versatile options to maximize their earnings with additional airdrop. Officiel hjemmeside: https://utonic.org/home Køb UTON nu!

uTON (UTON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for uTON (UTON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.60M $ 10.60M $ 10.60M Samlet udbud $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Cirkulerende forsyning $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.60M $ 10.60M $ 10.60M Alle tiders Høj: $ 7.07 $ 7.07 $ 7.07 Alle tiders Lav: $ 2.47 $ 2.47 $ 2.47 Nuværende pris: $ 3.48 $ 3.48 $ 3.48 Få mere at vide om uTON (UTON) pris

uTON (UTON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for uTON (UTON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UTON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UTON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UTON's tokenomics, kan du udforske UTON tokens live-pris!

