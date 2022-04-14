USUALx (USUALX) Tokenomics Få vigtig indsigt i USUALx (USUALX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

USUALx (USUALX) Information Usual protocol is a decentralized banking framework centered around USD0, a stablecoin designed as a liquid deposit token. It embodies the principle of redistributing value generated by users through a revenue-based token, USUAL. This approach enables users to access yields while simultaneously gaining exposure to the protocol’s growth and long-term success. $USUALx is the staked version of $USUAL. It empowers holders with governance rights and grants daily $USUAL rewards. Officiel hjemmeside: https://usual.money/ Køb USUALX nu!

USUALx (USUALX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for USUALx (USUALX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 51.87M $ 51.87M $ 51.87M Samlet udbud $ 492.27M $ 492.27M $ 492.27M Cirkulerende forsyning $ 492.27M $ 492.27M $ 492.27M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 51.87M $ 51.87M $ 51.87M Alle tiders Høj: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 Alle tiders Lav: $ 0.072403 $ 0.072403 $ 0.072403 Nuværende pris: $ 0.105372 $ 0.105372 $ 0.105372 Få mere at vide om USUALx (USUALX) pris

USUALx (USUALX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for USUALx (USUALX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USUALX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USUALX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USUALX's tokenomics, kan du udforske USUALX tokens live-pris!

