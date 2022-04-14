Usual ETH (ETH0) Tokenomics Få vigtig indsigt i Usual ETH (ETH0), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Usual ETH (ETH0) Information ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking. Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield. For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle. Officiel hjemmeside: https://usual.money/ Hvidbog: https://docs.usual.money/resources-and-ecosystem/whitepaper Køb ETH0 nu!

Usual ETH (ETH0) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Usual ETH (ETH0), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 70.68M $ 70.68M $ 70.68M Samlet udbud $ 15.27K $ 15.27K $ 15.27K Cirkulerende forsyning $ 15.27K $ 15.27K $ 15.27K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 70.68M $ 70.68M $ 70.68M Alle tiders Høj: $ 4,779.42 $ 4,779.42 $ 4,779.42 Alle tiders Lav: $ 2,133.68 $ 2,133.68 $ 2,133.68 Nuværende pris: $ 4,628.79 $ 4,628.79 $ 4,628.79 Få mere at vide om Usual ETH (ETH0) pris

Usual ETH (ETH0) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Usual ETH (ETH0) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ETH0 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ETH0 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ETH0's tokenomics, kan du udforske ETH0 tokens live-pris!

