USDa (USDA) Information Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community. Officiel hjemmeside: https://www.avalonfinance.xyz/

USDa (USDA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for USDa (USDA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 209.53M $ 209.53M $ 209.53M Samlet udbud $ 210.65M $ 210.65M $ 210.65M Cirkulerende forsyning $ 210.65M $ 210.65M $ 210.65M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 209.53M $ 209.53M $ 209.53M Alle tiders Høj: $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 Alle tiders Lav: $ 0.737813 $ 0.737813 $ 0.737813 Nuværende pris: $ 0.994686 $ 0.994686 $ 0.994686 Få mere at vide om USDa (USDA) pris

USDa (USDA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for USDa (USDA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USDA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USDA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USDA's tokenomics, kan du udforske USDA tokens live-pris!

