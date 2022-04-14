UpStable (USTX) Tokenomics Få vigtig indsigt i UpStable (USTX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

UpStable (USTX) Information USTX is a utility token deployed on Tron blockchain. Its purpose is to fill the gap between high yield tokens and stablecoins. High yield tokens have great growth potential but also exhibit a very high volatility and price fluctuations over short time. Stablecoins on the other hand have no volatility but they also cannot grow. USTX has its heart in the project DEX that implements a novel reserve liquidity management to allow the token price to grow over time with low volatility, making it ideal for value storage and as a means of payment for goods and services. The USTX DEX has a multiasset reserve made of stablecoins (USDT, USDC, USDJ and TUSD) and a smart contract driven liquidity management that mints and burns USTX in the reserve to enhance the price growth and reduce drawdown in case of sell-off. It's NOT a rebase token! Officiel hjemmeside: https://ustx.io Køb USTX nu!

UpStable (USTX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for UpStable (USTX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.79K $ 22.79K $ 22.79K Samlet udbud $ 26.63M $ 26.63M $ 26.63M Cirkulerende forsyning $ 6.50M $ 6.50M $ 6.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 93.32K $ 93.32K $ 93.32K Alle tiders Høj: $ 0.058009 $ 0.058009 $ 0.058009 Alle tiders Lav: $ 0.00234656 $ 0.00234656 $ 0.00234656 Nuværende pris: $ 0.00350398 $ 0.00350398 $ 0.00350398 Få mere at vide om UpStable (USTX) pris

UpStable (USTX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for UpStable (USTX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USTX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USTX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USTX's tokenomics, kan du udforske USTX tokens live-pris!

USTX Prisprediktion Vil du vide, hvor USTX måske er på vej hen? Vores USTX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se USTX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!