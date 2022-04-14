Unity (UTY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Unity (UTY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Unity (UTY) Information XSY.fi is a capital management platform that simplifies access to advanced DeFi strategies. Its flagship product, Unity (UTY), is a digital synthetic dollar launched on the Avalanche blockchain. UTY is engineered to unlock liquidity and capital efficiency within blockchain ecosystems by allowing users to maintain their existing AVAX exposure while accessing sustainable yield through delta-neutral and other trading strategies. Officiel hjemmeside: https://www.xsy.fi/

Unity (UTY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Unity (UTY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 37.99M $ 37.99M $ 37.99M Samlet udbud $ 37.99M $ 37.99M $ 37.99M Cirkulerende forsyning $ 37.99M $ 37.99M $ 37.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 37.99M $ 37.99M $ 37.99M Alle tiders Høj: $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 Alle tiders Lav: $ 0.995814 $ 0.995814 $ 0.995814 Nuværende pris: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Få mere at vide om Unity (UTY) pris

Unity (UTY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Unity (UTY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UTY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UTY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UTY's tokenomics, kan du udforske UTY tokens live-pris!

