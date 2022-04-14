Unit Bitcoin (UBTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Unit Bitcoin (UBTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Unit Bitcoin (UBTC) Information Officiel hjemmeside: https://hyperunit.xyz/ Køb UBTC nu!

Unit Bitcoin (UBTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Unit Bitcoin (UBTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 390.40M $ 390.40M $ 390.40M Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 3.27K $ 3.27K $ 3.27K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.51T $ 2.51T $ 2.51T Alle tiders Høj: $ 124,343 $ 124,343 $ 124,343 Alle tiders Lav: $ 73,355 $ 73,355 $ 73,355 Nuværende pris: $ 119,244 $ 119,244 $ 119,244 Få mere at vide om Unit Bitcoin (UBTC) pris

Unit Bitcoin (UBTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Unit Bitcoin (UBTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UBTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UBTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UBTC's tokenomics, kan du udforske UBTC tokens live-pris!

