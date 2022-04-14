Typus (TYPUS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Typus (TYPUS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Typus (TYPUS) Information Typus Finance, a real yield infrastructure on Sui, offers the easiest way to earn profits through its three flagship products: DeFi Options Vaults (DOVs), the principal-protected SAFU strategy, and Tails by Typus NFTs. By gamifying DeFi, Typus creates a fun and interactive experience for degens to seek dopamine-fueled excitement. Trade altcoins and meme coins with up to 1000x leverage, zero liquidation. Officiel hjemmeside: https://typus.finance/ Hvidbog: https://docs.typus.finance/ Køb TYPUS nu!

Typus (TYPUS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Typus (TYPUS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.51M $ 3.51M $ 3.51M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.57M $ 17.57M $ 17.57M Alle tiders Høj: $ 0.100289 $ 0.100289 $ 0.100289 Alle tiders Lav: $ 0.00681706 $ 0.00681706 $ 0.00681706 Nuværende pris: $ 0.01751282 $ 0.01751282 $ 0.01751282 Få mere at vide om Typus (TYPUS) pris

Typus (TYPUS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Typus (TYPUS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TYPUS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TYPUS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TYPUS's tokenomics, kan du udforske TYPUS tokens live-pris!

