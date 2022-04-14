Tx24 (TXT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tx24 (TXT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tx24 (TXT) Information Tx24 is the most advanced global crypto exchange . We provide a safe and reliable platform where anyone can exchange traditional currencies for a range of the world’s leading cryptocurrencies. Since 2023, we’ve been a cornerstone of the crypto industry, earning the trust of millions of individuals and financial institutions looking for a reliable trading venue. Whether you’re trading on our web platform, mobile app or APIs, Tx24 gives you the tools you need to effectively execute your strategy and seize market opportunities. Officiel hjemmeside: https://www.tx24.io Køb TXT nu!

Tx24 (TXT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tx24 (TXT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Samlet udbud $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Cirkulerende forsyning $ 74.67M $ 74.67M $ 74.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.87M $ 2.87M $ 2.87M Alle tiders Høj: $ 0.059991 $ 0.059991 $ 0.059991 Alle tiders Lav: $ 0.0038026 $ 0.0038026 $ 0.0038026 Nuværende pris: $ 0.01436039 $ 0.01436039 $ 0.01436039 Få mere at vide om Tx24 (TXT) pris

Tx24 (TXT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tx24 (TXT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TXT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TXT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TXT's tokenomics, kan du udforske TXT tokens live-pris!

TXT Prisprediktion Vil du vide, hvor TXT måske er på vej hen? Vores TXT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TXT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!