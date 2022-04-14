Tx24 (TXT) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Tx24 (TXT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Tx24 (TXT) Information

Tx24 is the most advanced global crypto exchange . We provide a safe and reliable platform where anyone can exchange traditional currencies for a range of the world’s leading cryptocurrencies.

Since 2023, we’ve been a cornerstone of the crypto industry, earning the trust of millions of individuals and financial institutions looking for a reliable trading venue.

Whether you’re trading on our web platform, mobile app or APIs, Tx24 gives you the tools you need to effectively execute your strategy and seize market opportunities.

https://www.tx24.io

Tx24 (TXT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tx24 (TXT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M
Samlet udbud
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
Cirkulerende forsyning: $ 74.67M
$ 74.67M
$ 74.67M$ 74.67M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.87M
$ 2.87M
$ 2.87M$ 2.87M
Alle tiders Høj:
$ 0.059991
$ 0.059991$ 0.059991
Alle tiders Lav:
$ 0.0038026
$ 0.0038026$ 0.0038026
Nuværende pris:
$ 0.01436039
$ 0.01436039$ 0.01436039

Tx24 (TXT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Tx24 (TXT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal TXT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange TXT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår TXT's tokenomics, kan du udforske TXT tokens live-pris!

TXT Prisprediktion

Vil du vide, hvor TXT måske er på vej hen? Vores TXT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.