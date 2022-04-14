Twin Protocol (TWIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Twin Protocol (TWIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Twin Protocol (TWIN) Information Create, train and monetize your digital Twin Create Register your Twin ID, create your avatar and establish your profile. It's as easy as that... and best of all it's free to do. Train Begin training your AI Twin by answering questions, uploading data, audio files, podcasts, PDFs,...etc. Earn Earn TWIN tokens/points each time your Twin is accessed in the marketplace - enabling you to generate passive income. Officiel hjemmeside: https://twinprotocol.com/ Køb TWIN nu!

Twin Protocol (TWIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Twin Protocol (TWIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 675.66K $ 675.66K $ 675.66K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 262.95M $ 262.95M $ 262.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M Alle tiders Høj: $ 0.099439 $ 0.099439 $ 0.099439 Alle tiders Lav: $ 0.0015991 $ 0.0015991 $ 0.0015991 Nuværende pris: $ 0.00256957 $ 0.00256957 $ 0.00256957 Få mere at vide om Twin Protocol (TWIN) pris

Twin Protocol (TWIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Twin Protocol (TWIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TWIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TWIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TWIN's tokenomics, kan du udforske TWIN tokens live-pris!

TWIN Prisprediktion Vil du vide, hvor TWIN måske er på vej hen? Vores TWIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TWIN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!