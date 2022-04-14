Trakx (TRKX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Trakx (TRKX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Trakx (TRKX) Information Trakx is a crypto-index trading platform that provides the widest selection of thematic and smart beta crypto indices. The proprietary algorithms automatically weigh and rebalance the baskets based on predefined rules, ensuring sound risk management, ease of use, and passive strategies. It integrates multi-factor authentication, cold storage, and institutional-grade APIs. Through our trading platform, we offer thematic Crypto Tradable Indices (CTIs) and customised solutions, providing sophisticated investors a high degree of compliance, custody and liquidity. Trakx is registered with the French regulator (AMF). Officiel hjemmeside: https://trakx.io/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/18VsD6Ex5mv9h1JhE_iYh-x9_HVJ-MrW9/view Køb TRKX nu!

Trakx (TRKX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Trakx (TRKX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 698.94K $ 698.94K $ 698.94K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 714.38M $ 714.38M $ 714.38M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 978.40K $ 978.40K $ 978.40K Alle tiders Høj: $ 0.056939 $ 0.056939 $ 0.056939 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0009784 $ 0.0009784 $ 0.0009784 Få mere at vide om Trakx (TRKX) pris

Trakx (TRKX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Trakx (TRKX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRKX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRKX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRKX's tokenomics, kan du udforske TRKX tokens live-pris!

TRKX Prisprediktion Vil du vide, hvor TRKX måske er på vej hen? Vores TRKX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TRKX Tokens prisprediktion nu!

