TrainingDietMax (TDM) Information TDM (TrainingDietMax) is an innovative coaching start-up that is exceptionally offering an investment opportunity. By investing, you gain a share in the proceeds from the future sale of the TDM app. 20% of TDM's valuation is available as cryptocurrency, ensuring stability with 80% held by primary shareholders. Join our large community of 400k followers on Snapchat, 190k on Instagram, and 60k on TikTok with the same name @trainingdietmax Officiel hjemmeside: https://en.trainingdietmax.com/ Køb TDM nu!

TrainingDietMax (TDM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TrainingDietMax (TDM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 131,59K $ 131,59K $ 131,59K Samlet udbud $ 94,90M $ 94,90M $ 94,90M Cirkulerende forsyning $ 94,90M $ 94,90M $ 94,90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 131,59K $ 131,59K $ 131,59K Alle tiders Høj: $ 0,302242 $ 0,302242 $ 0,302242 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0,00138659 $ 0,00138659 $ 0,00138659 Få mere at vide om TrainingDietMax (TDM) pris

TrainingDietMax (TDM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TrainingDietMax (TDM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TDM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TDM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TDM's tokenomics, kan du udforske TDM tokens live-pris!

