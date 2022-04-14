Torus (TORUS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Torus (TORUS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Torus (TORUS) Information Torus is an open-ended experiment to encode biology's principles of autonomy, adaptive inference and self-organization into a stake-anchored agentic protocol, perpetually producing novelty. This creates a self-assembling & evolving peer to peer organism, forming its organs, like memory and immune system, over time. The organism is capable of integrating any piece of technology into its distributed body and orchestrate resources through incentives. The system operates as an emergent multi-graph of recursively delegated permissions and incentives among agents over onchain protocol and offchain agent control spaces, anchored to the root agent stake. This structure forms a multi-scale competency architecture with arbitrarily granular and complex specialization, aligning itself towards the stake root. Every part of the Torus has local autonomy and except the root agent (fully onchain) is unconstrained in its substrate, design and function. Officiel hjemmeside: https://torus.network/ Hvidbog: https://docs.torus.network/ Køb TORUS nu!

Torus (TORUS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Torus (TORUS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 24.47M $ 24.47M $ 24.47M Samlet udbud $ 144.00M $ 144.00M $ 144.00M Cirkulerende forsyning $ 68.14M $ 68.14M $ 68.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 51.71M $ 51.71M $ 51.71M Alle tiders Høj: $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 Alle tiders Lav: $ 0.100263 $ 0.100263 $ 0.100263 Nuværende pris: $ 0.35913 $ 0.35913 $ 0.35913 Få mere at vide om Torus (TORUS) pris

Torus (TORUS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Torus (TORUS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TORUS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TORUS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TORUS's tokenomics, kan du udforske TORUS tokens live-pris!

TORUS Prisprediktion Vil du vide, hvor TORUS måske er på vej hen? Vores TORUS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TORUS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!