TOPIA (TOPIA) Tokenomics Få vigtig indsigt i TOPIA (TOPIA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

TOPIA (TOPIA) Information What is HYTOPIA HYTOPIA is a collaborative and independent video game built by various community members at the forefront of Minecraft's modding and third-party games ecosystem for the past decade. HYTOPIA centers around a Minecraft-like game engine and platform that modernizes player and creator experiences. HYTOPIA is developed from scratch in Rust for high performance and seamless play across platforms—PC, Mac, web browser, game consoles, and mobile devices. What makes HYTOPIA Unique HYTOPIA is free to play and brings a familiar experience for players through cosmetics, friends lists, chats, and play pages and provides an open development environment, flexible APIs, extensive support for custom content and backward compatibility with existing content, and ready-to-use monetization systems for creators. HYTOPIA is not associated with, endorsed by, or a partner of Minecraft, Mojang, or any related parties. History of HYTOPIA ArkDev and Temptranquil co-founded NFT Worlds in October 2021, introducing a blockchain layer to interconnect Minecraft servers. The innovative approach attracted ~100,000 active players in the first three months before Minecraft banned blockchain technology. NFT Worlds rebranded itself as HYTOPIA and is developing its Minecraft-like game engine. What's next for HYTOPIA HYTOPIA is nearing beta stages and laying the foundation to (1) support all modern Minecraft versions and protocols quickly, (2) make the onboarding and transition for players frictionless and ensure the lift to use existing creator content is next to nothing, and (3) progressively rollout HYTOPIA-specific features. What can $TOPIA be used for $TOPIA Token is the in-game currency for the HYTOPIA ecosystem. $TOPIA enables transactions and trades among players, Worlds, and other interactions and powers the HYTOPIA blockchain. With a limited supply of 5 billion tokens, it helps create a stable, incentive-driven platform for creators and players. Officiel hjemmeside: https://www.hychain.com/ Hvidbog: https://docs.hytopia.com/docs Køb TOPIA nu!

TOPIA (TOPIA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TOPIA (TOPIA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.54M Samlet udbud $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 1.90B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 56.55M Alle tiders Høj: $ 0.121452 Alle tiders Lav: $ 0.00654853 Nuværende pris: $ 0.01130299 Få mere at vide om TOPIA (TOPIA) pris

TOPIA (TOPIA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TOPIA (TOPIA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TOPIA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TOPIA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TOPIA's tokenomics, kan du udforske TOPIA tokens live-pris!

TOPIA Prisprediktion Vil du vide, hvor TOPIA måske er på vej hen? Vores TOPIA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TOPIA Tokens prisprediktion nu!

