Tokenomy (TEN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Tokenomy (TEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Tokenomy (TEN) Information

Tokenomy aims to foster financial inclusion and provide access to anyone who wants to be connected with alternative funding networks and global innovation.

The founders of Tokenomy are the leading members from Bitcoin Indonesia, one of the largest bitcoin and blockchain startup in South East Asia with over 900,000 registered users.

Starting as a token exchange, Tokenomy’s goal is to become a one-stop platform providing both tokenization and liquidity. The goal is to offer a global token market access on one hand, and the ability for anyone, from small entrepreneurs to large enterprise businesses, to issue proprietary tokens and plug themselves into crypto liquidity pool for reliable and easy crowdfunding on the other.

Tokenomy aims to provide a token exchange first, and tokenization platform later which solves the aforementioned issues of token sales, allowing anyone to tokenize their services and products and conduct a crowdfunding. By having a shared login with Bitcoin.co.id, which has over 900,000 users, Tokenomy instantly has access to a huge user pool.

Officiel hjemmeside:
https://www.tokenomy.com/
Hvidbog:
https://www.tokenomy.com/whitepaper/TOKENOMY_WHITEPAPER_en.pdf

Tokenomy (TEN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tokenomy (TEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.02M
Samlet udbud
$ 200.00M
Cirkulerende forsyning
$ 115.50M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.77M
Alle tiders Høj:
$ 0.545269
Alle tiders Lav:
$ 0.00141995
Nuværende pris:
$ 0.0088458
Tokenomy (TEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Tokenomy (TEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal TEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange TEN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår TEN's tokenomics, kan du udforske TEN tokens live-pris!

TEN Prisprediktion

Vil du vide, hvor TEN måske er på vej hen? Vores TEN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

