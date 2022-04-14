todd (TODD) Tokenomics Få vigtig indsigt i todd (TODD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

todd (TODD) Information $todd the toad is the first ever shape shifting toad, the mission is simple, we cannot let $todd cut off his $pepe. Community members can create their own profile picture to their own design and become apart of the cult. the community is growing super fast! go on X search $todd, and look how much trading volume there is for 5 days straight above $1m. you need to list this asap! meme super cycle is here Officiel hjemmeside: https://www.toddsol.com/ Køb TODD nu!

todd (TODD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for todd (TODD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 48.86K $ 48.86K $ 48.86K Samlet udbud $ 989.74M $ 989.74M $ 989.74M Cirkulerende forsyning $ 989.74M $ 989.74M $ 989.74M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 48.86K $ 48.86K $ 48.86K Alle tiders Høj: $ 0.00439277 $ 0.00439277 $ 0.00439277 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om todd (TODD) pris

todd (TODD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for todd (TODD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TODD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TODD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TODD's tokenomics, kan du udforske TODD tokens live-pris!

