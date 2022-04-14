TOCO (TOCO) Tokenomics Få vigtig indsigt i TOCO (TOCO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TOCO (TOCO) Information When folks say "Toco is the token," they mean he's the ultimate superstar of the human-dog bond, strutting his stuff in a unique and inimitable style that'll leave you in stitches! Imagine the most epic dog lover turning their passion into a hilarious, real-life spectacle - Toco is the embodiment of that playful spirit! With every wag of his tail and playful leap, Toco proves that he's not just a dog, but a living, barking celebration of joy and connection! Officiel hjemmeside: https://toco.lol

TOCO (TOCO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TOCO (TOCO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.40K $ 10.40K $ 10.40K Samlet udbud $ 866.34M $ 866.34M $ 866.34M Cirkulerende forsyning $ 866.34M $ 866.34M $ 866.34M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.40K $ 10.40K $ 10.40K Alle tiders Høj: $ 0.00862493 $ 0.00862493 $ 0.00862493 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om TOCO (TOCO) pris

TOCO (TOCO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TOCO (TOCO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TOCO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TOCO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TOCO's tokenomics, kan du udforske TOCO tokens live-pris!

TOCO Prisprediktion Vil du vide, hvor TOCO måske er på vej hen? Vores TOCO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TOCO Tokens prisprediktion nu!

