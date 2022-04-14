tobi (TOBI) Tokenomics Få vigtig indsigt i tobi (TOBI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

tobi (TOBI) Information Art based meme token about a frog named Tobi on solana. Launched on pump.fun 3 days ago, the Dev and artist Alex has been continuosly evolving his art style for Tobi and engaging with the community on X which has led to daily increases in holders and communtiy engagement. Tobi is about good vibes and celebrating meme culture on Solana and the community has really resonated with Alex's art style and the message we have been trying to spread with Tobi through our social media. Officiel hjemmeside: https://hellotobi.xyz Køb TOBI nu!

tobi (TOBI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for tobi (TOBI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 501.04K $ 501.04K $ 501.04K Samlet udbud $ 998.67M $ 998.67M $ 998.67M Cirkulerende forsyning $ 998.67M $ 998.67M $ 998.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 501.04K $ 501.04K $ 501.04K Alle tiders Høj: $ 0.01800695 $ 0.01800695 $ 0.01800695 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00050206 $ 0.00050206 $ 0.00050206 Få mere at vide om tobi (TOBI) pris

tobi (TOBI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for tobi (TOBI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TOBI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TOBI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TOBI's tokenomics, kan du udforske TOBI tokens live-pris!

TOBI Prisprediktion Vil du vide, hvor TOBI måske er på vej hen? Vores TOBI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TOBI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!