ThunderCore (TT) Information ThunderCore is a secure, high-performance, EVM-compatible public blockchain with its own native currency, Thunder Token. The company was founded in 2017 in Silicon Valley by Chris Wang and top researchers and engineers in the field. With a breakthrough consensus protocol that overcomes the scalability “trilemma” called PaLa, the ThunderCore network offers 4,000+ TPS, sub-second confirmation times, and low gas fees that cost less than a fraction of a dollar ( < $0.00001), giving decentralized applications security and scalability. Evidently, ThunderCore DApps have been dominating the gaming and gambling category charts week after week, a true testament to how easy it is for DApps to scale on the platform. ThunderCore also prioritizes interoperability, as native assets on other blockchains (eg. Ethereum, BSC, HECO) can be exchanged amongst each other through a cross-chain mechanism called ThunderCore Bridge. By solving usability challenges and setting a new standard of reliability and security, ThunderCore leads the effort to bring wide adoption to blockchain technology. Currently, with an international user base that spans across more than 18 countries, ThunderCore has amassed more than 4 million total addresses and 180 million transactions on its network. Officiel hjemmeside: https://www.thundercore.com/ Hvidbog: https://docs.thundercore.com/thunder-whitepaper.pdf Køb TT nu!

ThunderCore (TT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ThunderCore (TT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 35.41M $ 35.41M $ 35.41M Samlet udbud $ 12.52B $ 12.52B $ 12.52B Cirkulerende forsyning $ 12.52B $ 12.52B $ 12.52B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 35.41M $ 35.41M $ 35.41M Alle tiders Høj: $ 0.052424 $ 0.052424 $ 0.052424 Alle tiders Lav: $ 0.00236452 $ 0.00236452 $ 0.00236452 Nuværende pris: $ 0.00282957 $ 0.00282957 $ 0.00282957 Få mere at vide om ThunderCore (TT) pris

ThunderCore (TT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ThunderCore (TT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TT's tokenomics, kan du udforske TT tokens live-pris!

