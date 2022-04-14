Thumb (THUMB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Thumb (THUMB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Thumb (THUMB) Information thumb is a community based meme token on the Solana network. thumb embraces the iconic crying cat meme with its thumb up to symbolise positive energy whether you're happy or sad. thumb was born from the depths of the global market dump and signals optimism in life's toughest battles. We have an extensive list of content creators making memes, video content, and soon there will also be podcasts available to listen to from August 8. Officiel hjemmeside: https://thumb.fun Køb THUMB nu!

Thumb (THUMB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Thumb (THUMB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 388.61K $ 388.61K $ 388.61K Samlet udbud $ 206.89M $ 206.89M $ 206.89M Cirkulerende forsyning $ 206.89M $ 206.89M $ 206.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 388.61K $ 388.61K $ 388.61K Alle tiders Høj: $ 0.01350546 $ 0.01350546 $ 0.01350546 Alle tiders Lav: $ 0.00109283 $ 0.00109283 $ 0.00109283 Nuværende pris: $ 0.0018876 $ 0.0018876 $ 0.0018876 Få mere at vide om Thumb (THUMB) pris

Thumb (THUMB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Thumb (THUMB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal THUMB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange THUMB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår THUMB's tokenomics, kan du udforske THUMB tokens live-pris!

THUMB Prisprediktion Vil du vide, hvor THUMB måske er på vej hen? Vores THUMB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se THUMB Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!