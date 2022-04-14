Thought (THT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Thought (THT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Thought (THT) Information Thought is changing the way the world creates, processes, regurgitates, interprets and even discards information through a combination of data analytics and artificial intelligence. The system has been developed to work with the Nuance application as well as hybrid data systems. The platform has also been programmed to fuse in and work and interact with the Thought Fabric system. Officiel hjemmeside: https://thought.live/ Hvidbog: https://thought.live/assets/thought-white-paper.pdf Køb THT nu!

Thought (THT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Thought (THT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 24.18M $ 24.18M $ 24.18M Samlet udbud $ 1.57B $ 1.57B $ 1.57B Cirkulerende forsyning $ 532.41M $ 532.41M $ 532.41M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 71.18M $ 71.18M $ 71.18M Alle tiders Høj: $ 0.1552 $ 0.1552 $ 0.1552 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.04542131 $ 0.04542131 $ 0.04542131 Få mere at vide om Thought (THT) pris

Thought (THT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Thought (THT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal THT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange THT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår THT's tokenomics, kan du udforske THT tokens live-pris!

THT Prisprediktion Vil du vide, hvor THT måske er på vej hen? Vores THT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se THT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!