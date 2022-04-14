this will cook (WOMEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i this will cook (WOMEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

this will cook (WOMEN) Information This project is a memecoin that the dev has fully abandoned and the community has taken over. Community leadership is all top holders who believe in the first mover narrative of $women this will cook and have begun self funding marketing, content creation, memes, raids and bringing in a community of believers in the project. We bridge the gap between traditional internet culture and woke empowerment with a simple narrative and meme. WOMEN WILL COOK. We are launching an AI agent as well as bringing in influencers in, launching merch and keeping with this narrative for the longhaul. THIS WILL COOK. Officiel hjemmeside: http://womenwillcook.me/ Køb WOMEN nu!

this will cook (WOMEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for this will cook (WOMEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.71K $ 14.71K $ 14.71K Samlet udbud $ 998.66M $ 998.66M $ 998.66M Cirkulerende forsyning $ 998.66M $ 998.66M $ 998.66M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.71K $ 14.71K $ 14.71K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om this will cook (WOMEN) pris

this will cook (WOMEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for this will cook (WOMEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WOMEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WOMEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WOMEN's tokenomics, kan du udforske WOMEN tokens live-pris!

