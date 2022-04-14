The DUB Token (DUB) Tokenomics Få vigtig indsigt i The DUB Token (DUB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The DUB Token (DUB) Information The DUB Token is a community-centric project that aims to move from MemeFI to Blue Chip. The project focuses on acquiring liquidity pools for farming in order to consistently provide ROI to DUB token holders by providing buy pressure over time. Ultimately, the goal is to become a "index fund" of reputable crypto projects that are primarily built on Base chain to start, eventually aiming to acquire positions cross-chain. Officiel hjemmeside: https://the-dub-token.gitbook.io/the-dub-token Hvidbog: https://the-dub-token.gitbook.io/the-dub-token Køb DUB nu!

The DUB Token (DUB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The DUB Token (DUB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 286.45K $ 286.45K $ 286.45K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 350.42M $ 350.42M $ 350.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 817.43K $ 817.43K $ 817.43K Alle tiders Høj: $ 0.00245314 $ 0.00245314 $ 0.00245314 Alle tiders Lav: $ 0.00038231 $ 0.00038231 $ 0.00038231 Nuværende pris: $ 0.00081731 $ 0.00081731 $ 0.00081731 Få mere at vide om The DUB Token (DUB) pris

The DUB Token (DUB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for The DUB Token (DUB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DUB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DUB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DUB's tokenomics, kan du udforske DUB tokens live-pris!

DUB Prisprediktion Vil du vide, hvor DUB måske er på vej hen? Vores DUB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DUB Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!