TERA (TERA) Tokenomics Få vigtig indsigt i TERA (TERA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TERA (TERA) Information Tera is a decentralized application platform. This is akin to an operating system. Tera consists of a repository of programs and data storage integrated into the Internet. The mechanism for publishing programs and data on this platform is free from censorship. The circulatory system is the blockchain. Officiel hjemmeside: https://terafoundation.org Køb TERA nu!

TERA (TERA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TERA (TERA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.03M $ 15.03M $ 15.03M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 754.50M $ 754.50M $ 754.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M Alle tiders Høj: $ 0.02827364 $ 0.02827364 $ 0.02827364 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.01991732 $ 0.01991732 $ 0.01991732 Få mere at vide om TERA (TERA) pris

TERA (TERA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TERA (TERA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TERA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TERA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TERA's tokenomics, kan du udforske TERA tokens live-pris!

TERA Prisprediktion Vil du vide, hvor TERA måske er på vej hen? Vores TERA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TERA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!