Tectonic (TONIC) Information Tectonic is a decentralised non-custodial algorithmic-based money market protocol that allows users to participate as liquidity suppliers or borrowers. Suppliers provide liquidity to the market to earn a passive income, while borrowers are able to borrow liquidity in an over-collateralized fashion. Officiel hjemmeside: https://tectonic.finance/ Køb TONIC nu!

Tectonic (TONIC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tectonic (TONIC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.27M $ 8.27M $ 8.27M Samlet udbud $ 500.00T $ 500.00T $ 500.00T Cirkulerende forsyning $ 264.61T $ 264.61T $ 264.61T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.63M $ 15.63M $ 15.63M Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Tectonic (TONIC) pris

Tectonic (TONIC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tectonic (TONIC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TONIC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TONIC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TONIC's tokenomics, kan du udforske TONIC tokens live-pris!

TONIC Prisprediktion Vil du vide, hvor TONIC måske er på vej hen? Vores TONIC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TONIC Tokens prisprediktion nu!

