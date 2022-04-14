SZAR (SZAR) Tokenomics Få vigtig indsigt i SZAR (SZAR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SZAR (SZAR) Information SZAR is a memecoin issued on the KASPA network using the KRC20 standard, designed to fill the gap in the KASPA ecosystem's blockchain gaming sector. The project follows the principle of equal opportunity and integrates deeply with gaming. With features such as a fair launch with 0% presale and no airdrops, multiple games and a rich, immersive narrative - it has quickly gained popularity across the KRC20 community. Officiel hjemmeside: https://szar.ourosociety.com/ Hvidbog: https://szar.ourosociety.com/SZAR%20WHITE%20PAPER%20LAUNCH.pdf Køb SZAR nu!

SZAR (SZAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SZAR (SZAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.10K $ 22.10K $ 22.10K Samlet udbud $ 88.00B $ 88.00B $ 88.00B Cirkulerende forsyning $ 88.00B $ 88.00B $ 88.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.10K $ 22.10K $ 22.10K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om SZAR (SZAR) pris

SZAR (SZAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SZAR (SZAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SZAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SZAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SZAR's tokenomics, kan du udforske SZAR tokens live-pris!

