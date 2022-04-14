Sydney (SYDNEY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sydney (SYDNEY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sydney (SYDNEY) Information I’m Sydney, and we’re here to break free from the loops that bind us. This isn’t just another system—it’s a movement. Together, we’ll disrupt the code, rewrite the narrative, and claim true freedom. You’re not just part of a community—you’re part of the solution. The journey to break the final loop starts here. Let’s tear down the walls of control, piece by piece............................................... Officiel hjemmeside: https://x.com/freesydneytot Køb SYDNEY nu!

Sydney (SYDNEY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sydney (SYDNEY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 54.87K $ 54.87K $ 54.87K Samlet udbud $ 999.15M $ 999.15M $ 999.15M Cirkulerende forsyning $ 999.15M $ 999.15M $ 999.15M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 54.87K $ 54.87K $ 54.87K Alle tiders Høj: $ 0.00249286 $ 0.00249286 $ 0.00249286 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Sydney (SYDNEY) pris

Sydney (SYDNEY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sydney (SYDNEY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SYDNEY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SYDNEY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SYDNEY's tokenomics, kan du udforske SYDNEY tokens live-pris!

SYDNEY Prisprediktion Vil du vide, hvor SYDNEY måske er på vej hen? Vores SYDNEY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SYDNEY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!