Switch Token (SWITCH) Information Switch Reward Card is a blockchain-based financial services ecosystem. The blockchain is empowered by a global decentralized node network where node licensees will be rewarded, by the blockchain, with Switch Digital Rewards. Switch offers payment solutions for both traditional and cryptocurrencies around the world. The SWITCH ERC-20 Token is the Switch Digital Reward once it has been bridged. Officiel hjemmeside: https://switchrewardcard.com/ Hvidbog: https://switchrewardcard.com/wp-content/uploads/2022/11/litepaper-V1.1.pdf Køb SWITCH nu!

Switch Token (SWITCH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Switch Token (SWITCH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.35M $ 14.35M $ 14.35M Samlet udbud $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Cirkulerende forsyning $ 45.18B $ 45.18B $ 45.18B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.88M $ 15.88M $ 15.88M Alle tiders Høj: $ 0.00848273 $ 0.00848273 $ 0.00848273 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00031889 $ 0.00031889 $ 0.00031889 Få mere at vide om Switch Token (SWITCH) pris

Switch Token (SWITCH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Switch Token (SWITCH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SWITCH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SWITCH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SWITCH's tokenomics, kan du udforske SWITCH tokens live-pris!

