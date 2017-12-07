SwissBorg (BORG) Tokenomics Få vigtig indsigt i SwissBorg (BORG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

What is SwissBorg? SwissBorg's flagship product is an all-encompassing crypto management app for retail users. It enables them to on & off ramp, exchange crypto and fiat, earn yield, buy bundles of crypto and access its launchpad investment opportunities. SwissBorg started in the ICO era of 2017 and has over 1 million registered users as of 2024. The app's products range from on/off ramp, CEX & DEX aggregator (MEX), staking and other passive income opportunities (Earn), cryptocurrency bundles (Thematics), and a launchpad & one-time opportunities (Alpha Early Deals) and more. SwissBorg users are also entitled to airdrops if they happen as it's one the few centralised entities redistributing them directly to their users. What is BORG? BORG is essential to the SwissBorg experience as it unlocks additional utilities in the app. The more BORG users hold in the app, the more benefits they can unlock either through Premium Tiers or ad-hoc campaigns. Benefits include lower exchange fees, higher allocation in launchpads, higher yield on Earn strategies and increased voting power in referendums proposed by SwissBorg. When was SwissBorg Founded? The project was launched in Switzerland in 2017 and the ICO lasted from Dec 7th, 2017 to January 10th, 2018 where $50 million was raised to kickstart the project. In Q1 2023 SwissBorg performed a Series A, where 16,660 big and small individual investors raised a total of over 21 million Swiss Francs (CHF). Officiel hjemmeside: https://swissborg.com/en/ Hvidbog: https://docs.swissborg.com/whitepaper/whitepaper

SwissBorg (BORG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SwissBorg (BORG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 253.07M $ 253.07M $ 253.07M Samlet udbud $ 982.60M $ 982.60M $ 982.60M Cirkulerende forsyning $ 982.60M $ 982.60M $ 982.60M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 253.07M $ 253.07M $ 253.07M Alle tiders Høj: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 Alle tiders Lav: $ 0.00502687 $ 0.00502687 $ 0.00502687 Nuværende pris: $ 0.258236 $ 0.258236 $ 0.258236 Få mere at vide om SwissBorg (BORG) pris

SwissBorg (BORG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SwissBorg (BORG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BORG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BORG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BORG's tokenomics, kan du udforske BORG tokens live-pris!

BORG Prisprediktion Vil du vide, hvor BORG måske er på vej hen? Vores BORG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

