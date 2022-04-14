Swarm (SWARM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Swarm (SWARM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Swarm (SWARM) Information The Meme Movement is leaderless, like a swarm—self-organizing, decentralized, and driven by the collective. It thrives through the free exchange of ideas, without a central authority. Similarly, the Swarm crypto project embodies true decentralization, where power is distributed, and participants govern themselves. It creates a platform for shared value and creativity, empowering users to shape the ecosystem without intermediaries. Officiel hjemmeside: https://swarm.love Køb SWARM nu!

Swarm (SWARM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Swarm (SWARM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 531.73K $ 531.73K $ 531.73K Samlet udbud $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Cirkulerende forsyning $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 531.73K $ 531.73K $ 531.73K Alle tiders Høj: $ 0.00894374 $ 0.00894374 $ 0.00894374 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00052896 $ 0.00052896 $ 0.00052896 Få mere at vide om Swarm (SWARM) pris

Swarm (SWARM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Swarm (SWARM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SWARM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SWARM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SWARM's tokenomics, kan du udforske SWARM tokens live-pris!

