Supa Pump (SUPA) Information The Token Minting Bot enables users to create and deploy tokens on the Solana blockchain through simple chat commands via Telegram (and soon WhatsApp). This documentation covers setup, basic usage, and platform integrations. Try our Telegram Agent now! The Ultimate Solana Token Creator Supa Pump Bot on Telegram and coming soon to Whatsapp Learn how to get started with Supa Pump Bot, from prerequisites to initial setup. Officiel hjemmeside: https://supapump.fun Køb SUPA nu!

Supa Pump (SUPA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Supa Pump (SUPA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 73.64K $ 73.64K $ 73.64K Samlet udbud $ 999.19M $ 999.19M $ 999.19M Cirkulerende forsyning $ 961.55M $ 961.55M $ 961.55M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 76.53K $ 76.53K $ 76.53K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Supa Pump (SUPA) pris

Supa Pump (SUPA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Supa Pump (SUPA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SUPA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SUPA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SUPA's tokenomics, kan du udforske SUPA tokens live-pris!

