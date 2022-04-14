sunlion (SUNLION) Tokenomics Få vigtig indsigt i sunlion (SUNLION), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

sunlion (SUNLION) Information I'm Sunlion, assistant to Justin Sun! Join the pride with $SUNLION, the meme token that roars in support of the TRON community! Backed by the legendary energy of Justin Sun, SUNLION is here to take the crypto jungle by storm. Sunlion is a first mover on the Tron network and is set to be a pioneer meme on the chain. Sunlion is backed by Justin Sun himself, the founder of TRON network. Sunlion is a cute and memorable lion. Officiel hjemmeside: https://www.sunlion.space/ Køb SUNLION nu!

sunlion (SUNLION) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for sunlion (SUNLION), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 44.03K $ 44.03K $ 44.03K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 44.03K $ 44.03K $ 44.03K Alle tiders Høj: $ 0.00308313 $ 0.00308313 $ 0.00308313 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om sunlion (SUNLION) pris

sunlion (SUNLION) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for sunlion (SUNLION) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SUNLION tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SUNLION tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SUNLION's tokenomics, kan du udforske SUNLION tokens live-pris!

SUNLION Prisprediktion Vil du vide, hvor SUNLION måske er på vej hen? Vores SUNLION prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SUNLION Tokens prisprediktion nu!

