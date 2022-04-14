SUKI (SUKI) Tokenomics Få vigtig indsigt i SUKI (SUKI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SUKI (SUKI) Information In December 2013, shortly after the breakout of "Doge," the tech news site The Verge published an article identifying Sato's Kabosu as the original Shiba Inu depicted in the meme. In addition to Kabosu, The Verge also identified "Suki," a Shiba Inu who lives with San Francisco-based photographer Jonathan Fleming, as the scarfed dog portrayed in another popular instance of the meme. SUKI is a meme token build on ethereum chain with 0% taxes for incentive investor to buy and hold . Officiel hjemmeside: https://sukioneth.xyz Køb SUKI nu!

SUKI (SUKI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SUKI (SUKI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.67K $ 20.67K $ 20.67K Samlet udbud $ 183.79M $ 183.79M $ 183.79M Cirkulerende forsyning $ 183.79M $ 183.79M $ 183.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.67K $ 20.67K $ 20.67K Alle tiders Høj: $ 0.00512745 $ 0.00512745 $ 0.00512745 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00011244 $ 0.00011244 $ 0.00011244 Få mere at vide om SUKI (SUKI) pris

SUKI (SUKI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SUKI (SUKI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SUKI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SUKI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SUKI's tokenomics, kan du udforske SUKI tokens live-pris!

