Streamr XDATA (XDATA) Information Streamr tokenizes streaming data to enable a new way for machines & people to trade it on a decentralised P2P network. Officiel hjemmeside: https://streamr.network/ Køb XDATA nu!

Streamr XDATA (XDATA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Streamr XDATA (XDATA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.57M $ 11.57M $ 11.57M Samlet udbud $ 987.15M $ 987.15M $ 987.15M Cirkulerende forsyning $ 697.15M $ 697.15M $ 697.15M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.39M $ 16.39M $ 16.39M Alle tiders Høj: $ 0.454557 $ 0.454557 $ 0.454557 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.01660314 $ 0.01660314 $ 0.01660314 Få mere at vide om Streamr XDATA (XDATA) pris

Streamr XDATA (XDATA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Streamr XDATA (XDATA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XDATA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XDATA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XDATA's tokenomics, kan du udforske XDATA tokens live-pris!

