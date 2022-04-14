Stargate (STARGATE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Stargate (STARGATE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Stargate (STARGATE) Information The project aims to support the Stargate initiative announced by president Trump and oracle. The joined ai initiative were announced yesterday by the President in person, and it was explained what the initiative would develop in the field of ai and government collaboration. The project solely aims to support and make publicity about the initiative proposed and developed jointly with several firms and the president. Officiel hjemmeside: https://pump.fun/coin/FsTc9VgMQoHAc5o8DdeAFv1RphgNjb4kZTxx8JQSpump Køb STARGATE nu!

Stargate (STARGATE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stargate (STARGATE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 85.09K $ 85.09K $ 85.09K Samlet udbud $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M Cirkulerende forsyning $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 85.09K $ 85.09K $ 85.09K Alle tiders Høj: $ 0.00990877 $ 0.00990877 $ 0.00990877 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Stargate (STARGATE) pris

Stargate (STARGATE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Stargate (STARGATE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STARGATE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STARGATE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STARGATE's tokenomics, kan du udforske STARGATE tokens live-pris!

STARGATE Prisprediktion Vil du vide, hvor STARGATE måske er på vej hen? Vores STARGATE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STARGATE Tokens prisprediktion nu!

