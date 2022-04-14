StakeWise (SWISE) Tokenomics Få vigtig indsigt i StakeWise (SWISE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

StakeWise (SWISE) Information StakeWise is a liquid Ethereum staking protocol that tokenizes users' deposits and staking rewards as sETH2 (deposit token) and rETH2 (reward token). All tokens are mapped 1:1 to ETH in the Pool and can be used as a representation of staked Ether in the DeFi ecosystem. Officiel hjemmeside: https://stakewise.io/ Køb SWISE nu!

StakeWise (SWISE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for StakeWise (SWISE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.40M $ 15.40M $ 15.40M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 565.14M $ 565.14M $ 565.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.25M $ 27.25M $ 27.25M Alle tiders Høj: $ 0.358418 $ 0.358418 $ 0.358418 Alle tiders Lav: $ 0.00701418 $ 0.00701418 $ 0.00701418 Nuværende pris: $ 0.02725075 $ 0.02725075 $ 0.02725075 Få mere at vide om StakeWise (SWISE) pris

StakeWise (SWISE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for StakeWise (SWISE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SWISE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SWISE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SWISE's tokenomics, kan du udforske SWISE tokens live-pris!

SWISE Prisprediktion Vil du vide, hvor SWISE måske er på vej hen? Vores SWISE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SWISE Tokens prisprediktion nu!

