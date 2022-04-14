Stader BNBx (BNBX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Stader BNBx (BNBX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Stader BNBx (BNBX) Information Stader is a non-custodial smart contract-based staking platform that helps users conveniently discover and access staking solutions. We are building key staking middleware infra for multiple PoS networks for retail crypto users, exchanges and custodians. We have recently launched our liquid staking solution on BNB Chain. The liquid token is BNBx. Officiel hjemmeside: https://binance.staderlabs.com/liquid-staking/bnbx Køb BNBX nu!

Stader BNBx (BNBX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stader BNBx (BNBX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.35M $ 15.35M $ 15.35M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 16.41K $ 16.41K $ 16.41K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Alle tiders Høj: $ 1,612.2 $ 1,612.2 $ 1,612.2 Alle tiders Lav: $ 17.73 $ 17.73 $ 17.73 Nuværende pris: $ 935.54 $ 935.54 $ 935.54 Få mere at vide om Stader BNBx (BNBX) pris

Stader BNBx (BNBX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Stader BNBx (BNBX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BNBX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BNBX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BNBX's tokenomics, kan du udforske BNBX tokens live-pris!

BNBX Prisprediktion Vil du vide, hvor BNBX måske er på vej hen? Vores BNBX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BNBX Tokens prisprediktion nu!

