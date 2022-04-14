Spintop (SPIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Spintop (SPIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Spintop (SPIN) Information Spintop is the next generation blockchain gaming hub that aims to utilize the new tools of web3 to offer a comprehensive experience for players, traders and investors. In Spintop, we aspire to guide, discuss and supply through blockchain gaming. The ecosystem is designed as a gaming hub that allows players to exchange their tokens, NFTs, and reviews. Spintop consists of four main producs acting together in a social manner and built around user profiles: Gamepedia: A community-driven gaming guide in which games are accessed, listed, and filtered for tokenomics, ratings, smart chains, and development statuses. Games are also reviewed by both critics and users. Spindex: A decentralized exchange (Dex) where gaming tokens are pooled together to create liquidity, incentivizing yield farming. Guild Maker: Meeting grounds for play-to-earn sponsors and scholars. Sponsors can burn SPIN and create their own yield guilds, recruit scholars and compete with each other. NFT Marketplace: NFT marketplace will be the supply zone for the guilds, users and games where they will be listing their NFTs for sale or lending. Officiel hjemmeside: https://spintop.network Køb SPIN nu!

Spintop (SPIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Spintop (SPIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 102.21K $ 102.21K $ 102.21K Samlet udbud $ 727.66M $ 727.66M $ 727.66M Cirkulerende forsyning $ 302.79M $ 302.79M $ 302.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 245.62K $ 245.62K $ 245.62K Alle tiders Høj: $ 0.645127 $ 0.645127 $ 0.645127 Alle tiders Lav: $ 0.00031402 $ 0.00031402 $ 0.00031402 Nuværende pris: $ 0.00033755 $ 0.00033755 $ 0.00033755 Få mere at vide om Spintop (SPIN) pris

Spintop (SPIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Spintop (SPIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SPIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SPIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SPIN's tokenomics, kan du udforske SPIN tokens live-pris!

