Spacemesh ($SMH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Spacemesh ($SMH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Spacemesh ($SMH) Information pacemesh is a project aimed at revolutionizing the cryptocurrency space with its unique approach. It positions itself as "the people's coin," emphasizing its user-friendly, financially fair, environmentally sound, and completely permissionless nature. At its core, Spacemesh is built on a layer 1 Proof of Space Time (PoST) protocol, which distinguishes it from other blockchain technologies. This innovative approach underlines Spacemesh's commitment to challenging the status quo in the cryptocurrency realm, with an ever-evolving philosophy and an invitation for open-minded participation in this exploration​. Officiel hjemmeside: https://spacemesh.io Hvidbog: https://spacemesh.io/blog/spacemesh-white-paper-1/ Køb $SMH nu!

Spacemesh ($SMH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Spacemesh ($SMH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 158.19K $ 158.19K $ 158.19K Samlet udbud $ 71.85M $ 71.85M $ 71.85M Cirkulerende forsyning $ 71.85M $ 71.85M $ 71.85M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 158.19K $ 158.19K $ 158.19K Alle tiders Høj: $ 6.75 $ 6.75 $ 6.75 Alle tiders Lav: $ 0.00159981 $ 0.00159981 $ 0.00159981 Nuværende pris: $ 0.00220155 $ 0.00220155 $ 0.00220155 Få mere at vide om Spacemesh ($SMH) pris

Spacemesh ($SMH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Spacemesh ($SMH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $SMH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $SMH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $SMH's tokenomics, kan du udforske $SMH tokens live-pris!

$SMH Prisprediktion Vil du vide, hvor $SMH måske er på vej hen? Vores $SMH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $SMH Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!