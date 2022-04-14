Space ($SPACE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Space ($SPACE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Space ($SPACE) Information Space is a meme token on the Solana blockchain inspired by the viral cultural moment tied to the phrase “holding space for the lyrics of Defying Gravity” from the iconic musical Wicked. Rooted in pop culture, Space celebrates the creativity, humor, and community spirit that emerge from shared online experiences. Leveraging Solana's fast and efficient ecosystem, this accessible meme token has captured the imagination of people around the world. With its origins cemented in modern pop culture, Space has grown into a fun, community-driven project that brings people together through a shared love of memes, music, and theater. Officiel hjemmeside: https://x.com/HoldingSpaceCTO Køb $SPACE nu!

Space ($SPACE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Space ($SPACE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.15K $ 21.15K $ 21.15K Samlet udbud $ 984.00M $ 984.00M $ 984.00M Cirkulerende forsyning $ 984.00M $ 984.00M $ 984.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.15K $ 21.15K $ 21.15K Alle tiders Høj: $ 0.00455448 $ 0.00455448 $ 0.00455448 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Space ($SPACE) pris

Space ($SPACE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Space ($SPACE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $SPACE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $SPACE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $SPACE's tokenomics, kan du udforske $SPACE tokens live-pris!

