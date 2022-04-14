Space Frog X (SFX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Space Frog X (SFX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Space Frog X (SFX) Information Space Frog X is a meme-based cryptocurrency that combines humor and functionality to create a unique ecosystem for its users. The project offers various utilities, including a decentralized swap platform, staking features for passive income, AI integration, and a blockchain-based game currently in development. Inspired by a viral frog meme and Elon Musk's SpaceX, Space Frog X seeks to engage its community while providing practical blockchain applications. Officiel hjemmeside: https://spacefrog-x.xyz Hvidbog: https://spacefrog-x.gitbook.io/spacefrog-x-docs Køb SFX nu!

Space Frog X (SFX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Space Frog X (SFX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 37.78K $ 37.78K $ 37.78K Samlet udbud $ 222.69B $ 222.69B $ 222.69B Cirkulerende forsyning $ 138.69B $ 138.69B $ 138.69B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 60.66K $ 60.66K $ 60.66K Alle tiders Høj: $ 0.00001195 $ 0.00001195 $ 0.00001195 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Space Frog X (SFX) pris

Space Frog X (SFX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Space Frog X (SFX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SFX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SFX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SFX's tokenomics, kan du udforske SFX tokens live-pris!

