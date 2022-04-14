Solayer USD (SUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Solayer USD (SUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Solayer USD (SUSD) Information sUSD is the first ever yield-bearing stablecoin on Solana that is pegged to the U.S. dollar and backed by U.S. Treasury Bills (T-bills). This ensures that sUSD maintains a 1:1 peg with the U.S. dollar while simultaneously generating a 4% yield through T-bills, one of the safest short-term government debt instruments. By serving as a reference implementation for the token 2022 interest-bearing extension, sUSD reinforces the stability of its 1:1 USD peg. The sUSD pool makes yield generation more accessible and efficient for the stablecoin ecosystem. The interest on sUSD is distributed through automatic balance updates, allowing users to accumulate an annual yield of approximately 4% based on T-bill yield simply by holding sUSD. The underlying USD value of sUSD holding can be redeemed any time via the Solayer dashboard. Officiel hjemmeside: https://solayer.org/platform/susd Hvidbog: https://docs.solayer.org/assets/susd/yield-bearing-stablecoin/what-is-susd#what-is-susd Køb SUSD nu!

Solayer USD (SUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Solayer USD (SUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.43M $ 9.43M $ 9.43M Samlet udbud $ 8.51M $ 8.51M $ 8.51M Cirkulerende forsyning $ 8.51M $ 8.51M $ 8.51M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.43M $ 9.43M $ 9.43M Alle tiders Høj: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Alle tiders Lav: $ 0.999698 $ 0.999698 $ 0.999698 Nuværende pris: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Få mere at vide om Solayer USD (SUSD) pris

Solayer USD (SUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Solayer USD (SUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SUSD's tokenomics, kan du udforske SUSD tokens live-pris!

