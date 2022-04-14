SOL DRIP (DRIP) Tokenomics Få vigtig indsigt i SOL DRIP (DRIP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SOL DRIP (DRIP) Information $DRIP is a reward token that delivers Solana ($SOL) to holders every 5 minutes. No trading volume? No problem. You’ll still receive $SOL rewards every 5 minutes—rain or shine. This isn’t just another meme coin—it’s a game-changing project built to reward holders consistently, no matter what the market is doing. The power behind $DRIP lies in its Treasury—specifically, a dedicated distribution wallet that holds tokens solely for the purpose of rewarding $SOL. This wallet is locked and untouchable, meaning the tokens stay there permanently, continuously generating and distributing $SOL. Beyond passive rewards, $DRIP will also be used in real-world utility—like tipping and earning in online games and more. It’s innovation with real use and real rewards. Officiel hjemmeside: https://soldrip.me Køb DRIP nu!

SOL DRIP (DRIP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SOL DRIP (DRIP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 84.15K $ 84.15K $ 84.15K Samlet udbud $ 941.26M $ 941.26M $ 941.26M Cirkulerende forsyning $ 941.26M $ 941.26M $ 941.26M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 84.15K $ 84.15K $ 84.15K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om SOL DRIP (DRIP) pris

SOL DRIP (DRIP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SOL DRIP (DRIP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DRIP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DRIP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DRIP's tokenomics, kan du udforske DRIP tokens live-pris!

