SNPad (SNPAD) Tokenomics Få vigtig indsigt i SNPad (SNPAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SNPad (SNPAD) Information SNPAD is a DePIN advertising platform featuring an AI-driven smart TV app that automatically replaces traditional commercials with personalized ads once installed. Users earn up to 70% of ad revenues in SNPad tokens, enhancing their viewing experience without additional interactions. Officiel hjemmeside: https://snpad.snp.network Hvidbog: https://snpad.snp.network/docs/paper.pdf Køb SNPAD nu!

SNPad (SNPAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SNPad (SNPAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.18M $ 4.18M $ 4.18M Samlet udbud $ 280.00M $ 280.00M $ 280.00M Cirkulerende forsyning $ 280.00M $ 280.00M $ 280.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.18M $ 4.18M $ 4.18M Alle tiders Høj: $ 0.051834 $ 0.051834 $ 0.051834 Alle tiders Lav: $ 0.01018394 $ 0.01018394 $ 0.01018394 Nuværende pris: $ 0.01496237 $ 0.01496237 $ 0.01496237 Få mere at vide om SNPad (SNPAD) pris

SNPad (SNPAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SNPad (SNPAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SNPAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SNPAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SNPAD's tokenomics, kan du udforske SNPAD tokens live-pris!

SNPAD Prisprediktion Vil du vide, hvor SNPAD måske er på vej hen? Vores SNPAD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SNPAD Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!