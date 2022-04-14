Snowswap (SNOW) Tokenomics Få vigtig indsigt i Snowswap (SNOW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Snowswap (SNOW) Information Snowswap is a decentralized exchange for swapping wrapped, yield-bearing tokens with minimal slippage. Snowswap supports wrapped token swaps for numerous Defi projects including Harvest finance, Yearn, ANKR, and CREAM. Initially, the focus was stablecoins but has since expanded to include wrapped bitcoin and ethereum 2.0 staking tokens as well. Officiel hjemmeside: https://snowswap.org/ Køb SNOW nu!

Snowswap (SNOW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Snowswap (SNOW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 65.87K $ 65.87K $ 65.87K Samlet udbud $ 500.00K $ 500.00K $ 500.00K Cirkulerende forsyning $ 349.66K $ 349.66K $ 349.66K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 94.20K $ 94.20K $ 94.20K Alle tiders Høj: $ 169.02 $ 169.02 $ 169.02 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.188444 $ 0.188444 $ 0.188444 Få mere at vide om Snowswap (SNOW) pris

Snowswap (SNOW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Snowswap (SNOW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SNOW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SNOW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SNOW's tokenomics, kan du udforske SNOW tokens live-pris!

SNOW Prisprediktion Vil du vide, hvor SNOW måske er på vej hen? Vores SNOW prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SNOW Tokens prisprediktion nu!

