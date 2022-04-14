SIZE (SIZE) Tokenomics Få vigtig indsigt i SIZE (SIZE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SIZE (SIZE) Information Introducing our distinguished digital asset, distinguished by the ticker symbol $SIZE and meticulously crafted within the Solana ecosystem. As a pioneering meme token, our platform boldly underscores the significance of size, affirming that it is indeed a crucial factor in the evolving landscape of digital assets.

SIZE (SIZE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SIZE (SIZE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 264.08K $ 264.08K $ 264.08K Samlet udbud $ 973.22M $ 973.22M $ 973.22M Cirkulerende forsyning $ 973.22M $ 973.22M $ 973.22M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 264.08K $ 264.08K $ 264.08K Alle tiders Høj: $ 0.02052368 $ 0.02052368 $ 0.02052368 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0002728 $ 0.0002728 $ 0.0002728 Få mere at vide om SIZE (SIZE) pris

SIZE (SIZE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SIZE (SIZE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SIZE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SIZE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SIZE's tokenomics, kan du udforske SIZE tokens live-pris!

SIZE Prisprediktion Vil du vide, hvor SIZE måske er på vej hen? Vores SIZE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SIZE Tokens prisprediktion nu!

